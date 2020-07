UWV: Afname aantal WW-uitkeringen in Fryslân

Eind juni telde Friesland 11.406 WW-uitkeringen. Dat is 3,4% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in juni met 355 af ten opzichte van maand ervoor. Ook in mei nam de WW af, na een sterke stijging in maart en april. Deze afname zet in juni door. Vooral bij de uitzendbedrijven (bouwberoepen), de industrie en in vervoer & logistiek daalde het aantal WW-uitkeringen.

Jongeren

Met name jongeren tot 27 jaar ontvingen vaker een WW-uitkering sinds de uitbraak van het coronavirus. In juni neemt het aantal WW-uitkeringen aan jongeren echter af. Dit komt doordat jongeren vaak werken via uitzendbedrijven en in bouwberoepen. In deze sectoren is in de zomer meer werk.

Ten opzichte van vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen aan jongeren wel veel hoger. Hieruit blijkt de impact van corona op de werkgelegenheid voor jongeren, die veel werken in getroffen sectoren zoals horeca en detailhandel.

De stijging van de WW sinds corona heeft ervoor gezorgd dat het aantal WW-uitkeringen nu hoger is dan een jaar geleden. Eind juni 2020 telde Friesland 2.096 meer WW-uitkeringen dan in juni 2019, een toename van 22,5 procent.