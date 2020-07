Drachtster fietsbrug De Slinger twee weken dicht voor grote inspectie

"De brug is inmiddels alweer 14 jaar oud en krijgt nu eigenlijk een grote beurt. De brug wordt van top tot teen geïnspecteerd met een hoogwerker", legt Maureen Wiersma van de gemeente Smallingerland, die opdrachtgever van de inspectie is, uit. Daarbij wordt gecontroleerd hoe het materiaal er nu uitziet in vergelijking met 14 jaar geleden.

De hangbrug is gemaakt met zogenaamde tuikabels, die ook worden gecontroleerd. "We gaan er spanningsmeters aan hangen en per kabel testen hoe sterk de draagkracht nog is." Na de inspectie wordt gekeken welke specialisten erbij moeten worden gehaald voor reparaties. Wiersma: "We denken dat het meevalt."