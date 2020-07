Garnalenvissers zoeken donderdag toch verder naar vermist Duits meisje

Sinds zaterdagavond wordt er op en rondom Ameland gezocht naar een 14-jarige Duits meisje. Rond 22.30 uur werd er alarm geslagen nadat een man met zijn twee dochters in het water in de problemen was geraakt. De man en één van de meisjes kon aan wal komen, maar het andere meisje werd niet meer gezien. Sindsdien werd er intensief gezocht.

De zoekactie kwam woensdagmiddag tot een eind. De politie Noord-Nederland meldde dat de betrokken instanties niet meer actief op zee zullen zoeken naar het meisje. De kustlijn wordt nog wel in de gaten gehouden.

De garnalenvissers hebben echter besloten toch door te gaan. Eerder hielpen ze ook al bij de zoektocht. Op Marine Traffic is te zien dat een tiental kotters in linie ten noordoosten van Ameland vaart. Hoe lang ze donderdag verdergaan met zoeken, is niet duidelijk.