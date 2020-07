Mondkapjes op de veerboot: 'Alle begrip, maar zwaar irritant'

Niet alleen in de boot, maar ook op het open dek en op het terrein van Doeksen moet het kapje op. Volgens een medewerker van Doeksen gaan de meeste mensen heel gemoedelijk met dat mondkapje om: "Intussen zijn de mensen er wel aan gewend. In bus en trein moet het ook, dus vinden ze het normaal dat het hier bij ons op de boot ook moet".

Er zijn mensen die het alleen maar doen omdat het moet. "Voor mij is het pragmatisch. Het doet niet zoveel. Het is een leugen, maar we geloven er allemaal in", zegt een jonge vrouw die naar Vlieland reist.

'Pukkeloutbreak'

Zij heeft trouwens nog een reden om niet zo blij te zijn met het verplichte mondkapje: "Ik heb ook al twee uren in de trein gezeten want ik kom uit Nijmegen. Nu nog eens twee uren op de boot met het kapje voor.... ik ben bang voor een pukkeloutbreak", zo zegt ze.