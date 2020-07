Elbrich van Dokkum (25) wil met vlogs taboe over onvruchtbaarheid doorbreken

De nu 25-jarige Elbrich kreeg op haar negende te maken met kanker in haar heiligbeen. Door veertien chemokuren en dertig bestralingen raakte ze onvruchtbaar. "Maar gelukkig is er bij mij een dokter geweest die aan mijn ouders gevraagd heeft om een eierstok eruit te halen na de eerste chemokuur. Die is ingevroren", zegt Elbrich.

Het weefsel is dit jaar intussen teruggeplaatst waardoor ze nu toch misschien nog in verwachting kan raken. "Dat is nog heel spannend, maar als alles er goed uitziet en alles goed aangroeit. Dan kunnen we hopelijk dit jaar nog beginnen met IVF", zegt Elbrich.

Vlogs

Met haar Vlogs hoopt Elbrich het taboe over onvruchtbaarheid te doorbreken. "Ik denk dat mijn man en ik er altijd wel open in zijn geweest, maar wij merken dat als wij dat doen andere mensen ook naar ons toe komen. Zij willen ook hun verhaal kwijt. Op die manier kom je meer te weten over mensen, omdat ze ook zoiets hebben van wij willen ook ons verhaal delen", zo zegt ze.

"Ik vind dat altijd wel heel mooi. Ik weet natuurlijk ook niet altijd wat ik moet zeggen. Maar ik merk zelf wel dat ik het fijn vind als ik mijn verhaa lkwijt kan en als er gewoon iemand luistert", aldus Elbrich.