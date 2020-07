Friese kunstenaar wil kunstwerk maken van opgeviste Ferrari in Amsterdam

"Ik woon al 26 jaar in Amsterdam. Ik kom er ook altijd langs, waar de Ferrari gevonden is. Nadat ik daar wat stukjes had gevonden van de Ferrari, die achtergebleven waren, raakte ik geïnspireerd. Toen heb ik een schilderij en een gedicht gemaakt en toch dacht ik: dit is veel te mooi. Dit moet tentoongesteld worden, het liefst aan het IJ. De plaats waar het 26 jaar heeft gelegen", zegt Van der Zee, die oorspronkelijk uit Balk komt.

De 'Fries om utens' ziet het al helemaal voor zich. "Het moet in een betonnen sarcofaag met glas van boven en aan de zijkanten. En dat mensen er met trapjes omheen kunnen lopen. Dat zou ik de mooiste uitvoering vinden", zegt hij.

Ferrari Mondial

Daarvoor heeft de kunstenaar de auto natuurlijk wel nodig en dat is wel een dingetje, want Van der Zee wil er liever niet voor betalen. "In de kunst gaat het om het gevoel. Ik hoop dat de Ferrari een beetje uit zichzelf naar mij toekomt", zo zegt hij.

Van der Zee heeft al met de politie gebeld, maar tot nu toe is het hem nog niet gelukt om de auto in handen te krijgen.