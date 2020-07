Kyra wil rond de Waddeneilanden zwemmen: "Ik moet nog veel kilometers maken"

Ze is 21 jaar, komt uit Den Helder en heeft al een keer het Kanaal naar Engeland overgezwommen. De 42 kilometer deed ze in 9,5 uur. Maar nu staat ze voor een grotere uitdaging. Ze wil alle Waddeneilanden rond zwemmen. Ze begint eind augustus met het zwemmen om Schiermonnikoog. Dan volgen de andere eilanden. De langste tocht is die rondom Terschelling. Dat is ongeveer 80 kilometer.