Burgemeester Buma sluit opnieuw drugshuis dat rol speelt in Vidar-zaak

Burgemeester Buma van Leeuwarden heeft dinsdag opnieuw een drugspand gesloten dat een rol speelt in de Vidar-zaak. Het gaat om een pand aan de Jongamastate in Leeuwarden. Het pand wordt voor zes maanden gesloten. In de Vidar-zaak staan acht Friezen en een Fin voor de rechter in verband met hun rol in internationale drugshandel, witwassen en het lid zijn van een criminele organisatie.