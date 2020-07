Arriva maakt afspraken over lesroosters met mbo- en hbo-scholen

NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein, it Nordwin College , het Friesland College en ROC Friese Poort hebben met vervoerder Arriva afspraken gemaakt over de lesroosters om het aantal reisbewegingen van studenten in het openbaar vervoer te spreiden. De roosters zullen zo gemaakt worden dat studenten niet allemaal tegelijk naar de locaties hoeven te komen.