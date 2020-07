Geen zoekactie meer op zee bij Ameland naar vermist meisje

Sinds zaterdagavond wordt er op en rondom Ameland gezocht naar een 14-jarige Duits meisje. Rond 22.30 uur werd er alarm geslagen nadat een man met zijn twee dochters in het water in de problemen was geraakt. De man en één van de meisjes kon aan wal komen, maar het andere meisje werd niet meer gezien. Sinds die tijd werd er intensief gezocht.

"De afgelopen dagen is er met heel veel organisaties en particulieren gezocht, met helikopters, auto's, drones, sonars, boten en noem het maar op. Op het strand, en op en onder het water. We hebben er tot nu toe alles aan gedaan en hoe verschrikkelijk ook, maar onze mogelijkheden zijn nu op", zegt woordvoerder Bert Sietzema van de politie.

'Verschrikkelijk'

Het nieuws om de zoekactie stop te zetten is op Ameland hard aangekomen. "Het is verschrikkelijk. De mensen wilden heel graag dat het meisje weer boven water zou komen en dat ze haar over konden dragen aan de ouders en het zusje. Het is traumatisch", aldus Sietzema.