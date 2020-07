André Hanssen: "Als ik er aan denk, krijg ik weer kippenvel"

Het is de laatste wedstrijd van de poulefase van de Europa League en de opgave was vooraf duidelijk voor de ploeg van Gertjan Verbeek. Heerenveen moet winnen van de Bulgaren, en dan nog hebben ze het niet in eigen hand. Want als Dinamo Boekarest in Frankrijk wint van het al geplaatste Olympique Marseille, dan zijn de Roemenen zeker van de volgende ronde. Lang leek het erop dat Heerenveen niet zou winnen.

André Hanssen: "Het was een hele mooie dag. Ik denk dat heel veel mensen mij daardoor nog herinneren. Als ik in Heerenveen ben, beginnen ze er allemaal over." Hij kan zich dan ook nog veel herinneren van die dag. "Het was voor mij een jongensdroom. Ik had een moeilijke periode gehad na een lange blessure. En dan de winnende maken, is heel bijzonder."

Hanssen speelt niet in de basis, maar mag halverwege de tweede helft erin komen voor Paul Bosvelt. Levski Sofia maakt in de 53e minuut de 0-1 en twee minuten later maakt Georgios Samaras de 1-1. Dan is het ver in blessuretijd. "Ik weet dat Yildirim de bal in de zestienmetergebied bracht. Breuer tikte de bal terug naar mij en toen dacht ik: Oké, dit is mijn kans. Niet over het doel schieten, maar op het doel. Gelukkig ging de bal tussen een aantal benen door en in het doel. Dat gaf wel een beetje kippe....ehm....gevoel, hoe noem je dat? Kippevel, ja!" Het stadion ontploft. "Tien seconden later vielen 10 tot 15 mensen op me."

Een reportage uit het archief over de wedstrijd tegen Levski Sofia uit 2005: