Hoger beroep in zaak Van Seggeren begin november

Bij de pro-formazitting werd duidelijk dat de weduwe nog moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat onderzoek zou in maart al plaatsvinden, maar door de corona-uitbraak en het ziek worden van haar onderzoek moest het worden uitgesteld. De planning is dat ze 12 augustus wordt opgenomen. Begin september moet het onderzoek dan klaar zijn. Het rapport moet dan makkelijk op tijd klaar zijn voor de zitting in begin november.

Het onderzoek is verder zo goed als klaar. De verdediging wilde nogmaals vijf getuigen horen. Dat is inmiddels gedaan. voordat de zaak door het Hof wordt behandeld, is er begin oktober volgens protocol eerst nog weer een pro-formazitting.