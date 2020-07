Nieuwe groene invasie in Leeuwarden: de deelscooter

Toen de scooters in de stad Groningen in gebruik werden genomen, waren ze al weg voordat de eerste lading op straat stond. In Leeuwarden loopt het wat minder snel. Hier duurde het vijf minuten voordat de eerste werd gehuurd. Het ging om een Duitser die op sollicitatiegesprek moest.

Hij is er blij mee: "Ze hadden gezegd dat dit hier niet bestond, maar ik loop naar buiten en zie er eentje staan. Echt heel erg handig." In Duitse steden is zo'n systeem vrij gewoon: "Er is altijd wel iets beschikbaar. En het is groen, milieuvriendelijk."

Dat is ook de aantrekkingskracht, denkt Heidbuurt. "Alles moet groener worden en daar past zo'n elektrische scooter perfect bij. Wij kunnen heel goed zien hoe vers de accu's zijn. Als ze leeg zijn, vervangen we die."