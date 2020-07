Prominente Friese CDA'ers verdeeld, maar tevreden met nieuwe lijsttrekker Hugo de Jonge

Bij CDA-leden in Fryslân wordt verschillend gedacht over hun nieuwe lijsttrekker. Gedeputeerde Sietske Poepjes en ook statenlid Rendert Algra wonden er geen doekjes om dat hun voorkeur uitging naar Pieter Omtzigt. Dat het toch Hugo de Jongen is geworden, doet een klein beetje pijn. "Ik vind het jammer', zegt Algra. "Ik denk dat wij met Hugo de Jonge een prima kandidaat hebben, maar ik denk dat we met Pieter Omtzigt beter zaken kunnen doen om van het CDA weer een grote partij te maken."

CDA weer als volkspartij

Poepjes is ook van mening dat De Jonge een goede lijsttrekker is, toch had ze meer vertrouwen gehad in Omtzigt. "De vraag is of De Jonge van het CDA weer de volkspartij kan maken. Omtzigt heeft dat echt in zich, maar ik denk dat De Jonge het ook wel kan. Het CDA moet goed kijken naar de gewone Fries en de gewone Nederlander. Omtzigt is een volhouder, dat heeft hij laten zien bij de misstanden op Malte en bij de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst."

Volgens Algra is die volkse inslag juist de sterke kant van Omtzigt. "De Jonge is meer de bestuurder. Hij was natuurlijk al drie jaar de kandidaat van het bestuur, maar dat accent van Omtzigt is net zo belangrijk. Er moet nu een behoorlijk stuk inhoud van Pieter richting Hugoom van het CDA weer een volkspartij te maken."