Slachterij Frisia in Haulerwijk sluit op 1 oktober haar deuren

De afgelopen maanden is Frisia tijdens de coronacrisis geconfronteerd met het wegvallen van de vraag in de foodservice en wholesale markt waardoor de pluimveemarkt, zowel nationaal als internationaal, sterk onder druk is komen te staan.

Dit leidde tot een sterk verslechterde financiële situatie van de onderneming in de afgelopen maanden. Daardoor werd het, mede gezien de verliezen in de voorliggende jaren, niet langer mogelijk is om het zelfstandig voortbestaan van Frisia te garanderen.

Overname

CFG Poultry had Frisia Food nog niet zo lang overgenomen. In oktober 2019 maakten beide partijen bekend intensief te willen samenwerken. Cuparius Capital B.V., de eigenaar fan CFG Poultry, heeft op 1 januari 2019 alle aandelen van de slachter in Haulerwijk overgenomen.

De ondernemingsraad en de vakbonden zijn geïnformeerd over de voorgenomen sluiting. De directie zal in overleg treden met de vakbonden over een sociaal plan voor het personeel.

Contracten over de levering van kuikens worden gerespecteerd en kunnen na sluiting van de vestiging in Haulerwijk in goed onderling overleg worden voortgezet bij Plukon na goedkeuring van de mededingingsautoriteiten en positief advies van de betreffende ondernemingsraden.