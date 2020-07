Studenten NHL Stenden winnen Visitor Management-challenge met zelfgemaakte app

"Gebaseerd op het wereldwijd succesvolle spel 'Pokémon Go', combineert GemQuest het aspect van entertainment met Visitor Management als een toekomstbestendig hulpmiddel dat niet alleen in corona-tijd gebruikt kan worden", zeggen de bedenkers van de app.

'Out-of-the-box'

De oplossing is door de jury beoordeeld als out-of-the-box, omdat de app gasten probeert te verleiden. De oplossing is zowel praktisch als theoretisch en in de uitwerking goed onderbouwd. De manier waarop nagedacht is over het positief beïnvloeden van menselijk gedrag, is innovatief. Daarnaast is de oplossing direct te implementeren. Het team wint een sponsorprijs.

Volgens Annemiek Schuitema, die in het winnende team zit, is de UNTWO Students League de uitgelezen kans om hun opgedane kennis in de praktijk te brengen. "We hebben kunnen aantonen dat we out-of-the-box kunnen denken en binnen drie weken met gezamenlijke creativiteit een ruw idee om kunnen zetten in een haalbaar businessplan." Het team is erg trots op wat ze hebben bereikt.