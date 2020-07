Nieuwbouw afgebrande Lichtpunt in Kollumerzwaag na 2,5 jaar van start

Na een traject van bijna 2,5 jaar gaat woensdag de eerste paal de grond in voor de nieuwbouw van opvangcentrum Het Lichtpunt in Kollumerzwaag. In december 2017 brandde de woonvorm deels uit. Het bestuur van Stichting Lichtpunt had liever gezien dat de verbouwing veel eerder van start ging, maar het proces nam meer tijd in beslag dan geanticipeerd.