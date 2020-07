Restaurant De Pleats in Burgum ondanks corona flink verbouwd

De verbouwing zou eerst in de zomer plaatsvinden, maar directeur en eigenaar Geesje Duursma en haar man Eelke besloten die, onder het motto 'ook dit gaat voorbij', naar voren te halen: "Eelke en ik gingen ervan uit dat wij nog wel tien jaar vooruit konden, dus dan moesten we nu maar doorzetten." Daarnaast was het restaurant dicht en zou een verbouwing nu voor minder overlast zorgen.

Keuken drie keer zo groot

In de 23 jaar dat Geesje en haar man Eelke de zaak hadden, was de keuken nooit echt vernieuwd. Er werd flink geïnvesteerd in renovatie en uitbreiding, waarbij ook de indeling werd verbeterd. De keuken is met 150 vierkante meter drie keer zo groot als die was. "Er zijn een koude keuken en een afwasstraat gebouwd en onze warme keuken is helemaal vernieuwd. En we hebben zo veel mogelijk het gas eruit gehaald." Er wordt nu gekookt op inductie en groene stroom.