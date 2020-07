Kaatsclubs positief kritisch op kaatsbond bij bijeenkomst over coronaprotocollen

Er waren ook de nodige kritische geluiden te horen. Een aantal verenigingen vroegen zich af of de KNKB in deze moeilijke tijden niet wat pro-actiever had moeten optreden. Bovendien vonden een aantal verenigingen dat de KNKB meer concrete steun moet geven aan verenigingen die bereid zijn om wedstrijden te organiseren. Vooral in de richting van de gemeentes die vragen om protocollen.

Sinnema had begrip voor die kritische geluiden, maar was goed te spreken over de positieve houding van de verenigingen. De KNKB heeft ondertussen de protocollen van Morra-Lioessens, Bolsward en Sint Annaparochie op hun eigen website gepubliceerd.

KNKB-voorzitter Wigle Sinnema over de bijeenkomst: