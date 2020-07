Verdachte (26) aangehouden voor schietpartij Goudenregenstraat in Leeuwarden

Een 26-jarige verdachte is maandag door de politie aangehouden voor een schietpartij die op 1 juni plaatsvond in de Goudenregenstraat in Leeuwarden. Een 37-jarige Leeuwarder raakte bij de schietpartij gewond. Nadat de gewonde man aangifte had gedaan, is er door de politie een buurtonderzoek gedaan in de Bloemenbuurt.