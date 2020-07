CDA-prominent Atsma: "Er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor de partij"

Atsma liet zich in De Telegraaf echter negatief uit over enkele collega's. "Ik heb mij erover verbaasd dat een aantal mensen binnen de partij, vaak niet de minsten, zich op voorhand al uitlaten over wie ze steunen. Dan denk ik: denk er nou even om. We hebben 40.000 leden. Die zijn man of vrouw genoeg om hun eigen afweging te maken."

"Ik vond het niet verstandig om aan te geven wie je voorkeur heeft voordat de kandidaatstelling gesloten is. Wat is dat nou voor raars. Geef iedereen de gelegenheid om zich aan te melden. Dan zien we wel hoe het loopt", zo zegt Atsma.

Kamerlid

Atsma heeft de campagne van De Jonge en Omtzigt met belangstelling gevolgd, maar hij vindt het jammer dat er op een vraag geen antwoord is gekomen. "Zijn jullie ook bereid om eventueel in de Tweede Kamer te gaan?", zegt Atsma. Vooral bij De Jonge is dat onzeker. "Als je niet als Kamerlid actief wil zijn, dan moet je niet op nummer één staan. Ik ga er vanuit dat Hugo de Jonge dan ook bereid is om de Kamer in te gaan."

Op wie Atsma gaat stemmen wil hij niet zeggen. "Wat ik gestemd heb is niet zo relevant. Daar heeft niemand wat mee te maken. Voor mij zijn ze beide acceptabel", zo zegt Atsma.