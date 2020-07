Café Spaltenbrêge loopt nog een keer vol voor kroegbaas Jolke

Jolke was vader van twee dochters en was gescheiden van zijn vrouw, die twee jaar geleden overleed aan de gevolgen van een ernstige ziekte. Meer als dertig jaar schonk Jolke zijn favoriete drank aan de gasten, dat was bier. Jolke was eerder timmerman en werd op latere leeftijd een tv- en internetfenomeen. Via het Omrop Fryslân programma Hea, het landelijke programma Man Bijt Hond en de website Dumpert kreeg hij grote bekendheid. Die bekendheid zorgde ervoor dat er zelfs bussen met gasten uit het zuiden des lands voor de deur van de kroeg stonden.