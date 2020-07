Vijftien maanden cel geëist tegen autobestuurder die agent veertien meter meesleepte

De agent wilde de sleutel uit het contact haalde, omdat via het ANPR-Systeem (Automatic Numberplate Recognition) bleek dat de auto waarin de Hoofddorper reed, gestolen was. Het 'sleurincident' gebeurde bij het BP-tankstation de Horne, aan de A7 bij Haskerhorne.

De agent, die samen met een collega in een onopvallende politie-auto rijdt, hij zei dat hij van de politie was en dat de 24-jarige autobestuurder de motor van de auto uit moest zetten. In plaats van de motor uit te zetten, gaf de autobestuurder gas en werd de agent, half uit de auto hangend, zo'n veertien meter meegesleept.

Toen de man uit Hoofddorp een beweging maakte in de richting van een geparkeerde auto, liet de agent los. De politieman was ervan overtuigd dat de autobestuurder met opzet op de geparkeerde auto afgereden was om hem tussen de deur en de auto te beknellen. De autobestuurder ging ervandoor, met twee politie-auto's in de achtervolging. Bij afslag Tjalleberd vloog de man uit de bocht en probeerde hij te vluchten via een sloot richting een stuk weide. In de weide werd hij overmeesterd door een aantal agenten.

Officier van Justitie Roelof de Graaf oordeelde dat de verdachte bewust de kans aangegrepen had om de agent zwaar letsel toe te brengen. De politieman heeft aan het voorval mentaal een flinke klap overgehouden. Hij heeft een tijd niet goed kunnen slapen. De rechtbank doet 28 juli uitspraak in deze zaak.