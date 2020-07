Weromrop: Roelof Postma is fan van Jeffrey Talan (1998)

SC Heerenveen bestaat 100 jaar en daarom kijken we deze week terug met een greep uit de mooiste en interessantste programma's, die op Weromrop te vinden zijn. 'Fan fan' was een rubriek in het sportprogramma Boppeslach. De toen 12-jarige Roelof Postma was fan van voetballer Jeffrey Talan. In 1998 vroeg Roelof hem het hemd van het lijf.