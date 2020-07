Wethouder Groeneveld: 'Camping Lemmer voldoet niet aan eisen van huidige toerist'

"De camping hoeft niet weg, maar de camping verandert wel. We hebben gesproken over de toekomst van de camping. Hoe willen we daar mee verder en wat is daar op die plaats het beste om te doen. Dat hebben we laten onderzoeken door een bureau. Die heeft aangegeven dat het zo'n prachtig plaatsje is, dat het beschikbaar moet blijven voor recreatie en toerisme. Dat kan op verschillende manieren", zegt Groeneveld.

De bedoeling is dat de caravan plaats moet maken voor camperplaatsen, toeristische kampeerplekken en verhuurd-accommodaties.

Onderzoeksbureau

"Het onderzoeksbureau heeft goed om zich heen gekeken op de camping. Die heeft gesprekken gevoerd en ook gekeken naar de exploitatie. Die hebben geconstateerd: het kan niet zo blijven, want de camping voldoet niet aan de eisen van de huidige toerist. Daarnaast waren er problemen met brandveiligheid. Alleen al daarom moest het een en ander worden aangepakt", zegt Groeneveld.

De wethouder begrijpt echter dat het voor sommige mensen vervelend nieuws is. "Ja, natuurlijk. Die hebben daar een geschiedenis opgebouwd. Die zijn daar mer kinderen of met hun ouders geweest. Er zijn sommigen die er opgegroeid zijn of hun partner er hebben ontmoet. Natuurlijk, dat betekent heel wat", zegt Groeneveld.