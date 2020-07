Jeroen ziet na vier maanden vriendin uit Amerika: "Ik ben nog steeds in de wolken"

Vanwege de coronamaatregels konden Jeroen en Jasmin elkaar niet in Amerika of Nederland zien. Het koppel, dat elkaar sinds februari niet gezien had, ging daarom op zoek naar een oplossing. "We zouden eerst naar IJsland, daarna naar Portugal en toen kwam Servië op ons pad. Daar hebben we elkaar wel weer gezien", zegt Jeroen.

Jeroen en Jasmin konden wel naar Servie, omdat dat land geen onderdeel is van de Europese Unie. "Zij hebben hun eigen regels", zegt Jeroen. De president had dat alleen maar gedaan vanwege de verkiezingen die eraan kwamen, want het ging daar helemaal niet goed. Net toen we weg waren heeft hij alles weer dichtgegooid", zegt Jeroen.

Het ontmoetingsmoment

Toen alles geregeld was en de reis van Jeroen er opzat, kwam natuurlijk het meest belangrijke moment: de ontmoeting. "Ik was al een paar uren in Servië aangekomen. Ik had al ingecheckt in de Airbnb en toen ben ik weer teruggegaan naar het vliegveld om haar op te halen", zegt Jeroen.

"Dan zit je vol smart te wachten, een half uur later kwam ze door de doren van het vliegveld. Dan zie je elkaar weer na vier maanden, in een vreemd land dat je beide helemaal niet kent. Maar dan is alles wel in een keer weer goed. Dan maakt het allemaal niets meer uit", zegt hij.

Petitie

Jeroen hoopt dat ze elkaar binnenkort weer in Nederland kunnen zien. "Er is nu een petitie gestart: 'Love is Essential'. Dat zegt eigenlijk dat langeafstandsrelaties onder essentiële reizen moeten vallen en niet onder toerisme. Denemarken, Zweden en Oostenrijk hebben de grenzen al open voor dit soort relaties. Met de petitie wordt gevraagd of de EU er ook naar kan zien", aldus Jeroen.