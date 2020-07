Publiek niet welkom op Prinsjesdag: "Dan maar met een vlaggetje naar de tv zwaaien"

"Het is vreemd", zegt Jelsma, "Maar wel begrijpelijk dat het op deze manier gaat straks. Het wordt heel sober." Hij wilde er graag naartoe. "Als het had gekund, was ik er naartoe gegaan, maar de keuze is nu voor me gemaakt.

De koninklijke rijtoer en de balkonscene gaan niet door op Prinsjesdag, en publiek wordt opgeroepen om niet naar Den Haag te komen. Koning Willem Alexander zal de troonrede wel voorlezen, maar hij komt niet met de koets naar het Binnenhof.

"Wilhelmina ging ook met de auto"

Volgens koningshuiskenner Bearn Bilker moeten we ver terug in de tijd, voor een vergelijkbare situatie. "Dat was meteen na de oorlog, toen is Wilhelmina met de auto heen en weer gegaan. Een groot feest vond ze toen niet passend."

De miljoenennota, 'of miljarden-', zegt Bilker, blijft wel bestaan. "Die kan altijd gepresenteerd worden door de minister van Financiën. Maar het wordt wel een moeilijke begroting, vanwege de coronamaatregelen. En de troonrede zal ook wel beginnen en eindigen met corona."