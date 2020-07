Vacature voor nieuwe directeur LF2028 opengesteld

Krol gaf aan dat het werken hem onmogelijk was geworden en had kritiek op de provincie. Volgens hem was die veel te traag en werden afspraken niet nagekomen. Intussen is LF2028 weer een stichting geworden, zoals Krol en artistiek directeur Sjoerd Bootsma vanaf het begin wilden.

Arcadia

De nieuwe zakelijk directeur moet er samen met Sjoerd Bootsma voor zorgen dat er in 2022 een groot project gerealiseerd wordt: Acardia. Op de website van LF2029 wordt Arcadia omschreven als "In de honderd dagen van april tot en met juli reflecteren kunstenaars en cultuurmakers, samen met bewoners en bezoekers op de kracht van en uitdagingen voor het buitengebied in vele voor publiek toegankelijke vormen".

De nieuwe directeur begint op 1 oktober 2020.