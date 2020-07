"De eerste keer dat ik iemand reanimeerde, schrok ik van de temperatuur"

"Ja, misschien breek je een rib. Maar dat mag je niet afschrikken. Je moet doorgaan." Dat zegt Jacqueline Koelewijn, als het gaat over reanimaties. Ze is verpleegkundige, en heeft er met anderen voor gezorgd dat er in Terkaple en Akmarijk nu zeven AED's hangen. Dat is veel, want de dorpen hebben samen zo'n 220 inwoners.