Fûgelhelling viert 45-jarige jubileum niet in verband met corona

Evenementen als een symposium met deskundige sprekers, een panel en een lunch komen er niet. De inkomsten zullen de kosten vanwege de te nemen maatregelen lang niet kunnen dekken, meldt het bestuur. "Dat is heel jammer en het is niet het enige dat bij ons al is afgezegd, natuurlijk. Maar het is zo", zegt voorzitter Henk Marinus.

Vooral bij de Fûgelhelling hebben we wel wat kwetsbare mensen rondlopen. We zijn gewoon voorzichtig en de conclusie was dat we er dit jaar maar niet aan moesten beginnen", aldus Marinus.

Kunsttentoonstelling

Er was ook een kunsttentoonstelling gepland van onder andere schilderijen en beelden van vogels en zoogdieren, gemaakt door bekende kunstenaars uit het opvanggebied van De Fûgelhelling. De tentoonstelling zou voor de open dag geopend worden.

Die open dag was dit voorjaar al verschoven naar 12 september. Na de open dag, die nu ook niet doorgaat, zouden bewoners van verschillende instellingen uitgenodigd worden voor een bezoek.

De Fûgelhelling gaat er voorlopig vanuit dat ze hun 46-jarig bestaan wel kunnen vieren.