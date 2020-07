"Miljoenen uit Den Haag zijn niet genoeg om veenweideprobleem op te lossen"

Voor het provinciebestuur is dit geld in de eerste fase van de aanpak een uitkomst. Maar het is nog niet genoeg, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland. "Als het om de klimaatoplossingen gaat, moeten we nog meer kijken naar het Rijk. Daar proberen we ook afspraken over te maken, want het geld van de provincie is niet genoeg.

De provincie en het waterschap willen het waterpeil in sommige veenweidegebieden verhogen om zo te voorkomen dat de bodem verzakt door de droogte. Die maatregel zou ook helpen om de uitstook van het schadelijke CO2 tegen te gaan.