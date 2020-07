Valery Popovich: "Natuurlijk scoorde ik alleen maar belangrijke goals"

Op 6 november 1999 wordt bekend dat Heerenveen een Fin gaat huren. Het gaat om een 29-jarige spits, die vooral in Finland heeft gespeeld voor FC Haka. Hij is dan 29 jaar en heeft in 146 wedstrijden 97 doelpunten gemaakt. Het seizoen in Finland zit er dan op en hij is uitgeroepen tot speler van het seizoen en is topscorer geworden met 23 goals.

Heerenveen heeft op dat moment een goed seizoen, maar kon wel een spits gebruiken. Dennis de Nooijer is lang uitgeschakeld en Harris Huizingh heeft problemen met de rug. Zo komt de Fin naar Heerenveen. "Mika Pulkinnen en Mika Nurmela kende ik en die speelden in Heerenveen. Het begin was moeilijk. Heerenveen voetbalt heel anders dan alle clubs in Finland. Daar is het toch vaak lange ballen spelen. Het voetbal in Nederland is veel technischer."

Popovich is gewend om over het hele veld te lopen en te rennen, maar dat moest anders bij Heerenveen. "Foppe zei tegen mij: blijf gewoon op je plek staan, in het zestienmetergebied. Maar ik wilde overal staan. Foppe zei gewoon: blijf in het centrum staan."