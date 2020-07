Omrop TIP: SC Cambuur-Harkemase Boys en fierljeppen live te zien

Het is voor Cambuur de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vorige week wonnen de Leeuwarders dik van ONS Sneek, dat in de hoofdklasse uitkomt. Harkemase Boys speelt één niveau boven de Snekers in de derde divisie. Het is de eerste wedstrijd onder de nieuwe trainer Jan-Piet Bosma, die dit seizoen aan het roer staat bij de Harekiten.

De wedstrijd begint om 19.00 uur in het Cambuurstadion en sportverslaggever Andor Faber verzorgt het commentaar.