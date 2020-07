LIVE: Rechtszaak tegen gemeente Waadhoeke over Friese plaatsnamen

Kijk hier live mee naar de rechtszaak in de Leeuwarder rechtbank tegen de gemeente Waadhoeke over het gelijktrekken van het gebruik van de Friese plaatsnamen in de gemeente. In de gemeente worden plaatsnamen nu in het Fries, Bildts en Nederlands door elkaar gebruikt. De zaak is aangespannen door een inwoner van de gemeente. De zaak begint om 10.30 uur.