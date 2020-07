NHL Stenden haalt Europese subsidie van 5 miljoen euro binnen

De subsidie die de hogescholen samen binnenhaalden, is de zogeheten Erasmus+-subsidie. Die wordt toegekend aan projecten die de kennis van studenten en onderwijspersoneel vergroten door ze internationale ervaring op te laten doen. Bijvoorbeeld in de vorm van een onderzoeksproject waar studenten van scholen uit verschillende landen aan deelnemen of via stages.

RUN-EU

NHL Stenden zit met zeven andere hogescholen in het zogenaamde RUN-EU-consortium, Regional University of Europe. Het internationale consortium focust zich op regionalisering. Samen zetten zij zich in voor uitdagingen waar hun regio's voor staan, zoals leefbaarheid, vergrijzing en duurzaamheid.

Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur van NHL Stenden, is blij met de subsidie: "We vinden internationale ervaring ontzettend belangrijk, voor onze studenten, medewerkers én ondernemers. Met de subsidie creëren we samen met onze partnerscholen nieuwe mogelijkheden."