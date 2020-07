City Train spant kort geding aan tegen Veiligheidsregio

Waarom de Veiligheidsregio geen toestemming geeft, is Postma niet helemaal duidelijk: "Er staat in de noodverordening dat recreatief vervoer op anderhalve meter plaats moet vinden, maar je kunt het virus niet verspreiden als er iets tussen de mensen zit."

Wat hem steekt, is dat wildvreemden in het openbaar vervoer dicht op elkaar mogen zitten, maar dat mensen uit dezelfde huishoudens niet afgescheiden van elkaar in de City Train mogen zitten.

Spoedprocedure

In andere landen in Europa mogen vergelijkbare treintjes wel weer rijden met plexiglas of plastic zeilen tussen de bankjes. City Train vindt de uitspraak van de Veiligheidsregio niet redelijk en wil dat die een uitzondering maakt.

De organisatie vraagt de voorzieningenrechter nu in een spoedprocedure om het besluit van de Veiligheidsregio te verwerpen. "Alle zitbanken zijn door plastic schermen feitelijk gesepareerde compartimenten in de buitenlucht. Zo is besmetting tussen verschillende huishoudens niet mogelijk en daarom is een ontheffing van de afstandsregel legitiem", zo schrijft de organisatie in een verklaring.

De uitspraak van de rechter wordt binnen twee weken verwacht.