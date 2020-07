Veel animo voor zomerscholen in Fryslân door corona

Pot: "Ouders en kinderen hebben toch het gevoel dat ze daardoor misschien iets gemist hebben en willen nog even terug in de klas om met een goed gevoel de vakantie in te kunnen."

De zomerscholen bestaan nu een aantal jaar in Fryslân. De eerste werd ruim zeven jaar geleden in Leeuwarden opgezet en na onder andere Franeker is er dit jaar ook in Sneek een zomerschool losgegaan.

"We hadden verwacht dat we met zo'n 40 kinderen van start zouden gaan, omdat het voor deze gemeente een nieuw fenomeen is, maar we werden verrast door het grote aantal aanmeldingen. En toen hebben we moeten opschalen", legt Pot uit.

Lessen zijn anders dan anders

De kinderen komen de eerste twee weken van de zomervakantie naar de locatie aan de Harmen Sytstrastraat in Sneek. In de verschillende klassen krijgen ze onder andere les in spelling en rekenen, maar dat gaat wel even op een andere manier dan normaal op school. Juf Eline Braam: "We proberen wel om overal een spelletje van te maken, zodat ze hier ook echt plezier kunnen hebben."