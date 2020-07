Ophef over plannen voor Lemster gemeentecamping; vaste gasten moeten plaatsmaken

Besluit in november

In november zal de raad een besluit nemen, maar Rinze Visser van de NCPN denkt dat het voor een groot deel al besloten is, al is hij nog wel strijdbaar. "Er is altijd overal wat aan te doen. We zullen onze huid duur verkopen. Het gaat niet alleen om ons, maar het gaat om de mensen", aldus Visser.

De camping telt in totaal zo'n 240 vaste plekke. Hoeveel daarvan mogen blijven is niet bekend. Sommigen van de gasten hebben hun caravan al te koop staan, anderen willen van de gemeente een vergoeding hebben.