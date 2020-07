Luchtballonnen mogen weer de lucht in en doen dat voor het eerst CO2-neutraal

De heteluchtballonnen van het Noordelijk Ballonvaart Centrum in Joure zijn ze daar erg blij mee. "We zijn natuurlijk heel blij dat we eindelijk weer met passagiers de lucht in mogen", zegt Pieter Kooistra, eigenaar van het Noordelijk Ballonvaart Centrum. "Wat ons betreft heeft dat veel te lang geduurd. Maar nu is het tijd om vooruit te kijken. Wij verheugen ons erop om onze gasten weer een onvergetelijke ervaring te bieden."

Het bedrijf heeft ook een primeur. De ballonnen zijn vanaf nu helemaal CO2-neutraal. "We varen met volledig CO2 gecompenseerd propaangas uit onze eigen vulinstallatie in Joure. Daarmee is een ballonvaart met het Noordelijk Ballonvaart Centrum niet meer belastend voor het milieu."