Roozemond hoopt stadionhuur flink te verlagen: "Anderhalf miljoen vanaf"

Lagere stadionhuur

Een dossier dat al maanden een heet hangijzer is bij de club, is de huur die wordt betaald voor het Abe Lenstra Stadion. Volgens Heerenveen-directeur Roozemond is die namelijk te hoog en daarom heeft hij eerder al huurverlaging aangevraagd. In de SportCast gaat Roozemond verder in op de bedragen. "We betalen 2,4 miljoen euro huur, exclusief onderhoud. De totale huisvestingskosten, met energiekosten en onderhoud, zijn ruwweg 3.5 miljoen. Dan zouden we het wel fijn en noodzakelijk vinden als er anderhalf miljoen euro vanaf zou kunnen. De huisvesting van de club is een hele grote 'bleeder'. Op de huidige omzet is het gewoon fataal."

De club is bezig met een bezuinigingsslag. Roozemond hoopt de kosten met 3,5 miljoen euro te verlagen. Daarbij sluit hij niet uit dat er ook personeel moet worden ontslagen.