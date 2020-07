Zoektocht naar vermist meisje bij Ameland na twee dagen nog altijd zonder resultaat

Toeristen

Ondanks de zoektocht zitten er veel toeristen gewoon op het strand van Ameland. "Het is schrikken. Heel confronterend, want het komt heel dichtbij. Ik heb zelf ook kinderen die hier de zee in gaan. Je kan dan alleen maar denken aan die ouders en hoe afschuwelijk het moet zijn om je kind kwijt te zijn", zegt een van de toeristen.

Een andere toerist durft door de vermissing eigenlijk niet meer te ver de zee in. "Ik ga niet heel prettig de zee in. Ik durf niet te ver de zee in, voor het geval ik toch iets tegenkom", zegt zij.