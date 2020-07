Koeien uit Lauwersmeer gered: "Koeien zijn een beetje domme dieren"

Met behulp van een boot van de brandweer, een aantal trekkers en een groep mensen konden de koeien na twee uren uit het water gehaald worden.

"Koeien zijn een beetje domme dieren" zegt een van de boeren die te hulp was geschoten. "Koeien koelen af in het water en staan wat op de zandlaag te stampen. Op den duur zakken ze door de zandlaag heen en komen ze in de klei terecht. Dan zitten ze vast."