Weromrop: Kijk terug hoe het er aan toe ging bij SC Heerenveen in 1990

Omrop Fryslân stiet wiidweidich stil by it 100-jierrich jubileum fan SC Hearrenfean. Mei alle wiken in nije podcast online oer in ikoanyske wedstriid út it ferline, moaie programma's út it argyf fan Omrop Fryslân en fan moandei 13 july ôf sjogge we mei reportaazjes en artikelen in wike lang werom op bysûndere mominten út de histoarje fan fan de Fryske fuotbalklup. Alles is te finen op dizze spesjale jubileumside. Op Weromrop.frl binne noch folle mear âlde reportaazjes en programma's te finen oer SC Hearrenfean.

Omrop Fryslân staat uitgebreid stil bij het 100-jarige jubileum van SC Heerenveen. Met elke week een nieuwe podcast online over een iconische wedstrijd uit het verleden, mooie programma's uit het archief van Omrop Fryslân en vanaf maandag 13 juli kijken we met reportages en artikelen een week lang terug op bijzondere momenten uit de historie van de Friese voetbalclub. Alles is te vinden op deze speciale jubileumsite. Op Weromrop.frl zijn nog veel meer oude reportages en programma's over SC Heerenveen te vinden.