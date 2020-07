Regiodeals definitief: Zuidoost-Fryslân krijgen miljoenen van het Rijk

De regio Zuidoost-Fryslân krijgt in totaal 30 miljoen euro om te investeren in onder andere de waterhuishouding en de dorpscentra. Van dat geld komt 15 miljoen van het rijk en 15 miljoen van de provincie. De deal voor Zuidoost-Fryslân is een van de twaalf regiodeals waar de regering de komende tijd miljoenen aan uitgeeft. Het geld is bedoeld voor projecten in de gemeentes Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen.