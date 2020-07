Hakenkruizen gekrast in Witmarsum: "Waarom doen ze zoiets?"

Volgens Haitsma is het niet zo dat er niets te doen is in het dorp. "We hebben hier een pracht van een zwembad, daar kunnen ze zo heen. Dit is gewoon baldadigheid. Het is aangegeven bij de politie. Ik hoop dat hun ouders dit horen en de kinderen erop aanspreken. Ze mogen mij ook bellen en excuus aanbieden. Dan kunnen we het erover hebben en kunnen ze de tafel betalen."

De jeugd heeft volgens Haitsma geen idee wat ze de leden aandoen. Sommigen zijn vrijwilliger bij het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand en anderen hebben de oorlog vrij heftig meegemaakt. Daarom biedt hij de jongeren die zich vrijwillig melden gratis een bezoek aan het Kazemattenmuseum aan.