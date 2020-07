Hoe gevaarlijk het zwemmen in zee is, is vooral afhankelijk van het weer, zegt Verbiest. "Er is best veel gevaar, maar er is nooit een dag gelijk. Het is zo afhankelijk van de weersomstandigheden."

"De zaterdag dat dit vreselijke ongeluk is gebeurd, heeft het hard gewaaid en er was een flinke branding", zegt Verbiest. "Als je dat met aanlandige wind hebt, krijg je zo gauw als de golven het strand raken een onderstroom terug naar de zee. De ene dag is die nihil, de andere dag heel sterk." Een aantal ervaren zwemmers kwam diezelfde dag ook al in de problemen,

Niet tegenspartelen

Bij problemen is het belangrijk om niet tegen de stroming in te gaan, vertelt Verbiest. "Als je door de stroming wordt meegenomen in een mui, een ruimte tussen twee zandbanken, en daarmee richting de zee wordt getrokken, dan moet je niet tegenspartelen. Tot je buiten die stroming komt en dan kan je met een bocht terug naar het strand. Heel veel mensen beginnen tegen de stroom in te zwemmen, maar dat ga je niet redden."