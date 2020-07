La Place sluit 23 vestigingen, maar filiaal in Leeuwarden gaat weer open

De restaurantketen La Place, eerder onderdeel van V&D, sluit 23 vestigingen in Nederland. De locatie aan het Leeuwarder Zaailand is nu noch dicht, maar gaat later wel weer open. Een woordvoerder van Jumbo, de eigenaar van La Place, legt een verband met de corona-uitbraak en de onzekerheid over de toekomst.