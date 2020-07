Rodion Cămătaru: "Heerenveen zit nog altijd in mijn hart"

Het is half juni als we contact proberen te krijgen met Camataru via een tussenpersoon. "Jullie willen Cammy spreken? Oh, dan komt ie toch even naar Nederland. Geen probleem, hoor." Wat verbaasd leggen we de telefoon weer neer, maar het lijkt serieus. Ook als we Camataru zelf aan de lijn krijgen. Het Engels is wat lastig en een echt goed gesprek voeren lukt amper, maar hij wil graag naar Heerenveen komen. Corona gooit echter roet in het eten. Maar het geeft maar aan hoe begaan met Heerenveen Camataru nog altijd is.

Het geeft ook aan dat het goed gaat met Camataru. Hij is gevierd zakenman in Roemenië. Zo heeft hij in zijn geboorteplaats Craiova meerdere restaurants en groothandels. Maar ook een supermarkt met de naam Heerenveen.