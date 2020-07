Partuur Van der Bos wint vrije formatie in Bolsward

De vrijeformatiepartij in Bolsward is zondagmiddag gewonnen door het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Zij waren in de finale met 5-1 6-2 te sterk voor het partuur van Enno Kingma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Van der Bos werd in Bolsward verkozen tot koning.