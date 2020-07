Verbod op demonstraties met trekkers niet verlengd

Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in Fryslân, net als in Groningen en Drenthe, niet verlengd. De voorzitters van de drie veiligheidsregio's gaan er naar aanleiding van gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties vanuit dat eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat er gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen.